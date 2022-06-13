В Финляндии демонтируют последний памятник Ленину

Городской совет города Котка принял решение о демонтаже и перемещении в музей последней в Финляндии статуи Владимира Ленина, сообщает финский телеканал YLE.

"Предложение о сносе памятника поступило одновременно от городского совета и жителей города Котка, утверждающих, что ему место в музее, а не на улице", - объясняет телеканал решение муниципальных властей.

Памятник Ленину, созданный эстонским скульптором Матти Вариком, появился в центре города в 1979 году в качестве подарка от советского Таллина, города-побратима Котки. Как передает YLE, в последние годы статуя неоднократно подвергалась актам вандализма и была повреждена. Теперь изваяние вождя мирового пролетариата будет находиться в городском музее "Кюменлааксо".

Ранее памятник Ленину также демонтировали власти финского города Турку. Они заявили, что монумент основателю советского государства в центре города "в последнее время вызывал у людей негативные эмоции". Бюст Ленина, подаренный Ленинградом, находился в центре Турку с 1977 года. После его сноса монумент в городе Котка оставался последним в стране.