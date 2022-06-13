Лукашенко: рыночной свободы и рынка не существует

Рыночная свобода представляет собой пустой звук, тогда как «никакого рынка» не существует, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о состоянии и развитии микроэлектроники.

«Даже наши ученые, продвинутые практики, убедились в том, что так называемая рыночная свобода - это пустой звук. Никакой свободы рыночной и никакого рынка нет. Все продвигают свои интересы, защищают свои интересы, насколько это возможно. Политическое давление и торговые войны переросли в гибридное противостояние», - цитирует его БелТА.

Белорусский лидер также отметил, что Беларусь «ежедневно» борется за суверенитет и безопасность, а также наращивает собственные компетенции, поскольку страна может рассчитывать «только на себя» и ряд дружественных стран.