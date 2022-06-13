Германия обещает Украине дополнительное вооружение

"В этой критической фазе мы значительно расширяем нашу поддержку. Мы, среди прочего, поставляем Украине современную зенитную систему и радар обнаружения артиллерии", - сказал канцлер.

Он отметил, что Германия поставляла Украине оружие с начала вторжения.

"Понятно, что Украине нужно дополнительное оружие для своей обороны", – сказал Шольц.

Шольц уточнил, что поставки будут осуществляться в координации с партнерами из Европы и НАТО.

В свою очередь, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что обучение украинских военных на самоходных гаубицах Panzerhaubitze 2000 будет завершено "в ближайшее время". После этого оружие можно будет доставить в Украину. При этом сроков она не назвала.

Кроме семи гаубиц Panzerhaubitze 2000 Германия обещала поставить Украине РСЗО Gepard, зенитной системы Iris-T и реактивной системы залпового огня Mars.