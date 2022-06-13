Кремль: беседы с Эрдоганом пока нет в графике Путина

Разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в том числе по теме зерна, в графике у главы российского государства Владимира Путина на ближайшее время пока нет, но при необходимости такие беседы организуются оперативно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока в графике у президента [такого разговора] нет. Но, с другой стороны, разговоры с Эрдоганом по мере необходимости появляются в графике весьма оперативно. В настоящий момент такой окончательной договоренности нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.