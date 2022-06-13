Россия предложила сдаться защищающим завод «Азот» украинским военным

Бои за Северодонецк в Луганской области Украины не прекращаются с конца мая. В понедельник российские войска продвинулись к центру города и разрушили последний из трех мостов, соединяющий город с Лисичанском.

Химическое предприятие «Азот» в Северодонецке регулярно подвергается бомбардировкам. На заводе, по словам местных властей, может укрываться до 560 жителей Северодонецка.

Во вторник российское Минобороны предложило украинским военным, защищающим химкомбинат «Азот», сдаться, и заявило, что откроет гуманитарный коридор для мирных жителей в город Сватово, находящийся под контролем луганских сепаратистов, передает BBC.

Украинская сторона настаивает на эвакуации в подконтрольный Киеву Лисичанск. Минобороны России на это заявило, что эвакуация в Лисичанск невозможна, так как украинские военные взорвали мосты.