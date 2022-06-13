Самолеты РФ не залетают на подконтрольную Украине территорию

Российские военные уже несколько месяцев не залетают на территорию, которая находится под контролем ВСУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время брифинга.

"Противник уже больше двух месяцев не залетает на контролируемую Украиной территорию. Это большой показатель", - заявил Игнат.

Он также добавил, что россияне используют свою авиацию только на временно оккупированных территориях.