Папа Франциск: «Русские думали, что все закончится через неделю. Но просчитались...»

При этом Папа заявил, что ситуацию нельзя рассматривать в черно-белом цвете. А также что война, «возможно, была в какой-то мере спровоцирована».

Папа Римский Франциск вновь подверг Россию резкой критике за ее действия в Украине. В интервью, записанном европейскими изданиями ордена иезуитов в середине мая, но опубликованном только сейчас, он говорит о жестокости и грубости российских войск. Одновременно понтифик высоко оценил мужество украинцев в борьбе за выживание. Об этом сообщает Reuters.

Франциск заявил, что, осуждая «свирепость, жестокость российских войск, мы не должны забывать о реальных проблемах, если хотим, чтобы они были решены», включая оборонную промышленность, которая является одним из факторов, стимулирующих войну.

«Верно и то, что русские думали, что все закончится через неделю. Но они просчитались. Они столкнулись с храбрым народом. Народом, который борется за выживание и у которого есть история борьбы», – сказал Папа.

Франциск сообщил, что за несколько месяцев до того, как президент Владимир Путин отправил свои войска в Украину, понтифик встретился с неким главой государства, который выразил обеспокоенность в связи с тем, что НАТО «лает у ворот России», и это может привести к войне. Тогда, по его словам, Франциск сказал: «Мы не видим всей драмы, разворачивающейся за этой войной, которая, возможно, была спровоцирована или не предотвращена».

На вопрос, делает ли это его «пропутинским», Франциск ответил: «Нет. Было бы слишком просто и неправильно так говорить».