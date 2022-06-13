Уроженец Хмельницкого, который много лет прожил в России и вышел на пенсию, сжег свой военный билет и заявил, что быть россиянином - стыдно. Майор полиции РФ в запасе выступил против агрессии и отметил, что он сожалеет о службе. Об этом сообщается на странице Государственного бюро расследований в Telegram.

"Еще во времена Советского Союза многие украинцы получали свое образование в России и начинали там строить свою карьеру. Многие из них возвращаются домой, но в РФ остаются бремя лет службы стране-агрессору и товарищи по службе, которые сегодня идут "денацифировать" побратимов", - говорится в сообщении.

Мужчина вернулся в Украину в 2006 году, он много лет прожил в РФ и получил российское гражданство. Всю жизнь он работал в силовых структурах РФ и дослужился до начальника участковых уполномоченных милиции Волгоградской области.

Когда мужчина вернулся в Украину, он увидел, как лжет российская пропаганда. Он открыто осуждает российское вторжение и даже прекратил общаться со всеми бывшими коллегами.