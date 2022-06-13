Россия может отозвать признание независимости стран Балтии и Украины?

Внесенный депутатом Госдумы от «Единой России» Евгением Федоровым на прошлой неделе законопроект о денонсации постановления о признании независимости Литвы СССР - это только первая подобная инициатива, за которой могут последовать и другие предложения об отказе от признания независимости постсоветских стран. Так считает российский депутат.

«Это мы только начали с Литвы. И понятно почему - Литва более опасна для Российской Федерации в плане ситуации, связанной с Калининградской областью, и в противостоянии с НАТО и США. Поэтому сейчас важнее Литва, но это не означает, что на ней мы остановимся», - цитирует «Коммерсант» российского парламентария.

По его мнению, прибалтийские республики и Украина вышли из состава СССР в обход существовавших законодательных норм. «В Уставе НАТО есть пункт 6, по которому спорные территории не могут входить в альянс. Как только территории стран Балтии будут признаны спорными, это станет основанием для исключения стран Балтии из НАТО. То есть получится, что при принятии этих стран в НАТО был нарушен принцип спорных территорий, но информация об этом открылась только сейчас», - продолжил Федоров.

Он считает, что территория СССР «была раздроблена в 1991 году незаконно», из-за чего в постсоветских странах происходят военные конфликты. Пересмотр итогов Второй мировой войны, считает парламентарий, приведет к началу третьего глобального конфликта.

8 июня Федоров внес на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента законопроект, предполагающий признание «недействительным» постановления Госсовета СССР об утверждении независимости Литвы.