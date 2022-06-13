Северная Корея может стать источником новых мутаций коронавируса

Международные организации, занимающиеся здравоохранением, бьют тревогу - несмотря на заверения властей Северной Кореи о том, что вспышка COVID-19 в стране взята под контроль, почти полное отсутствие в КНДР вакцинации, крайне ограниченные возможности местных медучреждений и вызванное недостатком продовольствия в целом слабое здоровье значительной части населения, делают это находящееся под жесткими санкциями Совбеза ООН государство идеальной средой для появления новых вариантов коронавируса, пишет Deutsche Welle.

Издание отмечает, что Северная Корея предпочла изоляцию и на ранних этапах пандемии отвергла предложения ООН и России о предоставлении вакцин и медицинского оборудования. В середине мая правительство в Пхеньяне признало то, о чем вирусологи всегда подозревали: COVID-19 стремительно распространяется среди местного населения, а более ранние сообщения северокорейских властей о выявлении неустановленной "лихорадки" по всей стране были случаями коронавируса. В КНДР утверждают, что уровень заражения коронавирусом в стране неуклонно снижается.

Отмечается, что представителям зарубежных профильных организаций сейчас не позволено посещать “оберегающую свои тайны Северную Корею”, поэтому оценить истинный масштаб проблемы они не в состоянии. А публикуемым официальным данным мало кто верит. В этой связи растет озабоченность по поводу того, что коронавирус там может эволюционировать.