Северная Корея может стать источником новых мутаций коронавируса
Международные организации, занимающиеся здравоохранением, бьют тревогу - несмотря на заверения властей Северной Кореи о том, что вспышка COVID-19 в стране взята под контроль, почти полное отсутствие в КНДР вакцинации, крайне ограниченные возможности местных медучреждений и вызванное недостатком продовольствия в целом слабое здоровье значительной части населения, делают это находящееся под жесткими санкциями Совбеза ООН государство идеальной средой для появления новых вариантов коронавируса, пишет Deutsche Welle.
Издание отмечает, что Северная Корея предпочла изоляцию и на ранних этапах пандемии отвергла предложения ООН и России о предоставлении вакцин и медицинского оборудования. В середине мая правительство в Пхеньяне признало то, о чем вирусологи всегда подозревали: COVID-19 стремительно распространяется среди местного населения, а более ранние сообщения северокорейских властей о выявлении неустановленной "лихорадки" по всей стране были случаями коронавируса. В КНДР утверждают, что уровень заражения коронавирусом в стране неуклонно снижается.
Отмечается, что представителям зарубежных профильных организаций сейчас не позволено посещать “оберегающую свои тайны Северную Корею”, поэтому оценить истинный масштаб проблемы они не в состоянии. А публикуемым официальным данным мало кто верит. В этой связи растет озабоченность по поводу того, что коронавирус там может эволюционировать.
"Я считаю, что ситуация с коронавирусом, которую мы наблюдаем в Южной Африке среди населения с высоким уровнем заражения ВИЧ, имеет параллели с тем, что происходит в Северной Корее", - сказал Казухиро Татэда, президент японской Ассоциации инфекционных болезней, член экспертной группы, созданной в начале пандемии для консультирования правительства Японии, в интервью изданию. У органов здравоохранения Северной Кореи проблемы с искоренением коронавируса, местами он мутировал в новые штаммы, добавил он, указав, что в Северной Корее существует серьезная проблема и с туберкулезом, который также передается от человека к человеку воздушно-капельным путем.
Для Эдвина Сальвадора, представителя ВОЗ в Северной Корее, это обстоятельство - самое большое разочарование в его усилиях по оказанию помощи населению страны. Он сообщил изданию, что через представительство ВОЗ в Северной Корее организация поделилась с местными властями рекомендациями о приоритетных действиях по реагированию на COVID, ссылками на различные методические материалы, а также списком необходимых расходных материалов, таких как маски, перчатки, средства индивидуальной защиты и так далее. По его словам, в ВОЗ все еще ожидают ответа от Пхеньяна.
Он также добавил, что ВОЗ предоставила Северной Корее информацию о вызывающих озабоченность вариантах коронавируса и их характеристиках, а также поделилась лабораторными рекомендациями по тестированию и секвенированию COVID-19 и онлайн-ресурсами для обучения медиков. Но ВОЗ по-прежнему ощущает нехватку информации, которая позволила бы организации предлагать более целенаправленные решения, посетовал Сальвадор.