Напряженность на кыргызско-таджикской границе после перестрелки сохраняется
Обстановка на кыргызско-таджикской границе остается напряженной после перестрелки во вторник утром, сообщили в пресс-службе Пограничной службы (ПС) Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).
"По состоянию на 17:30 14 июня 2022 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной", - говорится в сообщении.
Отмечается, что представители двух стран уже провели переговоры, где "каждая из сторон высказала свои претензии по произошедшему вооруженному инциденту". По итогам переговоров страны решили "вернуть стянутые к месту инцидента дополнительные силы и средства в пункты их постоянной дислокации" и договорились проводить ежедневные встречи для обмена информацией об обстановке. В ближайшее время ожидается проведение еще одной встречи пограничных делегаций двух республик.