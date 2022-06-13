Buta Airways в июле начнет летать в Уфу

Низкобюджетный авиаперевозчик Buta Airways в июле возобновит полеты из Баку в Уфу и обратно. Авиакомпания с 3 июля начнет выполнять рейсы из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Уфу. Полеты по направлению Баку - Уфа - Баку будут выполняться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Buta Airways.

Кроме того, с 15 июня авиакомпания Buta Airways с периодичностью два раза в неделю начнет летать в Астрахань (по четвергам и воскресеньям), Минеральные Воды (вторникам и воскресеньям), Казань (по средам и субботам).

Билеты на все запланированные рейсы Buta Airways в города России уже имеются в продаже в аккредитованных агентствах авиаперевозчика, а также на официальном сайте авиакомпании www.butaairways.az.

К перевозке на данных рейсах будут приниматься пассажиры, соответствующие обозначенным условиям перевозки и кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Перед полетом всем пассажирам, планирующим отправиться в Россию, рекомендуется изучить правила и ограничения, действующие при въезде в эту страну. С правилами въезда в страну в период пандемии можно ознакомиться на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.butaairways.az/ru/covid/russia.

С информацией о правилах въезда в Азербайджан можно ознакомиться по ссылке: https://www.butaairways.az/ru/covid/azerbaijan.