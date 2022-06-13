В России заявили, что дополнительного призыва для войны в Украине не будет

Глава комитета Совета Федерации РФ по обороне Виктор Бондарев считает, что дополнительного призыва в российскую армию для войны в Украине не потребуется. Об этом пишут российские СМИ.

«Я думаю, достаточно добровольцев, которые сами идут для наведения порядка туда (в Украину – ред.)», - заявил Бондарев.

Говоря о сроках проведения так называемой «спецоперации», Бондарев назвал достижение ее целей «вопросом времени».

Он уверяет, что российские солдаты не идут по Украине «семимильными шагами» якобы из-за того, что украинские войска прикрываются «живым щитом» из мирных жителей: «Из-за того, что сгоняют мирных жителей туда и, естественно, приходится работать избирательно нашей армии и Росгвардии», - сказал сенатор.