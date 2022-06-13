Наркотики и пистолет довели Мамедова до тюрьмы

Как сообщает haqqin.az, Мамедов совершал преступления сообща с неназванным гражданином Ирана (условное имя «Дениз»). С иранцем он договорился о контрабанде наркотиков и психотропных веществ в крупном размере. По указанию гражданина Ирана Мамедов забрал «товар» из Билясуварского района и привез к себе домой.

11 января сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД задержали Мамедова в поселке Масазыр и обнаружили при нем 325 граммов героина и 240 граммов метамфетамина. Обыск продолжился в доме мужчины, где правоохранители нашли 6 килограммов наркотиков, электронные весы, кастет, огнестрельное оружие и патроны.

Обвиняемый частично признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях. В своих показаниях он заявил, что ранее сам употреблял наркотики и даже был за это арестован. В последнее время, по словам Мамедова, с деньгами не ладилось, и потому он решил принять предложение иранского наркоторговца «Дениз», с которым познакомился в соцсетях. Иранец обещал заплатить мужчине 500 манатов, если тот доставит наркотики по адресам. Дальше они общались по WhatsApp.

От найденного в квартире оружия Мамедов открестился, заявив что как-то нашел его в Тертере и никогда не использовал.

Суд приговорил Гусейна Мамедова к 13 годам лишения свободы.