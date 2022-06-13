Зарубившая топором своего мужа Абдуллаева предстанет перед судом

Завершено предварительное следствие по уголовному делу 37-летней жительницы Агстафы Айнур Абдуллаевой, обвиняемой в убийстве своего мужа.

Как сообщает haqqin.az, материалы по делу направлены в Гянджинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения. Предварительное заседание суда назначено на 23 июня.

Отметим, что убийство произошло утром 3 января нынешнего года в селе Даг Касемен Агстафинского района. Житель этого села 38-летний Эльвин Абдуллаев был убит топором, когда спал в своем доме. Подозреваемая в совершении инцидента Айнур Абдуллаева призналась, что убила мужа. В ходе расследования она заявила, что убила своего мужа после ссоры, возникшей на почве внутрисемейного конфликта.

По решению суда Айнур Абдуллаева была заключена под стражу. У пары есть двое детей.