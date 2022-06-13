Глава государства отметил, что в Азербайджане проделана большая работа по развитию спорта, но до сегодняшнего дня больших успехов в командных видах спорта не достигалось.

«Эта победа останется в истории азербайджанского спорта. Впервые наша страна стала чемпионом Европы в командном виде спорта». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев , принимая сборную Азербайджана по мини-футболу.

«Правда, наши шахматисты дважды становились чемпионами Европы, но шахматы являются индивидуальным видом спорта. В командных видах спорта такой победы не было. Поэтому эта победа имеет большое значение и является примером для других командных видов спорта», - сказал президент.

Ильхам Алиев отметил, что состав сборной состоял из местных игроков и тренеров.

«Это меня особо радует. Наша команда по мини-футболу выступала в чемпионате Европы всего во второй раз и уже добилась титула чемпиона. В командных видах спорта в Европе идет ожесточенная борьба. Там представлены сильнейшие команды Европы. В Азербайджане созданы все условия для развития спорта и оказывается государственная поддержка. Но из-за того, что мини-футбол относительно новый вид спорта, все достижения в этой сфере завоевали вы сами. Я не могу сказать, что для мини-футбола были созданы какие-то особые условия, либо из-за границы были приглашены известные тренеры и легионеры. Ваша победа имеет большое значение», - сказал президент.

Ильхам Алиев также отметил, что победа сборной Азербайджана стала для всех неожиданностью.

«Своей победой вы доказали, что при наличии профессионализма, воли к победе и любви к Родине можно добиться результатов, которые некоторым кажутся недосягаемыми. Я уверен, что никто в Азербайджане не ожидал вашей победы. Не знаю, рассчитывали ли вы на свою победу или начали чувствовать возможность победы по ходу чемпионата. Но я уверен, что никто в Азербайджане, включая меня, не ожидал этой победы. И потому она вдвойне приятна», - сказал президент.