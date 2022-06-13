Turkish Airlines сменила название

Главный авиаперевозчик Турции - авиакомпания Turkish Airlines - сменит название на Türkiye Havayollar. Об этом заявил во вторник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии ввода в строй очередного спутника Turksat 5B.

«Мы сделали символический шаг, изменив название нашей страны, которое используется на международной арене. Turkey больше нет, есть Türkiye. И отныне на фюзеляжах наших лайнеров мы не будем писать Turkish Airlines, будет Türkiye Havayollar», - подчеркнул президент Эрдоган, слова которого приводит ТАСС.

Турция ранее запросила ООН изменить во всех официальных документах на иностранных языках название республики, чтобы оно писалось в соответствии с турецкими фонетическими нормами. 1 июня ООН удовлетворила этот запрос. Таким образом, вместо ставшего традиционным названия Turkey на всех международных форумах и в официальных документах будет использоваться Türkiye, как она и произносится по-турецки.