Новый туркменбаши уволил свою тетю

Сестра бывшего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Гульнабат Довлетова уволена с поста главы Национального общества Красного полумесяца. По данным источника Радио Азатлык, некогда влиятельная Довлетова уволена по распоряжению её племянника – нынешнего главы страны Сердара Бердымухамедова. Источник объясняет этот шаг попыткой нового президента улучшить свой имидж, избавившись от токсичной репутации своих родственников.

Об увольнении 60-летней Гульнабат Довлетовой с поста главы Национального общества Красного полумесяца первым сообщило независимое издание turkmen.news. Но источник Азатлыка сообщил об этом в начале мая.

По его данным Довлетова была уволена по распоряжению её племянника – новоизбранного президента Сердара Бердымухамедова ещё 20 апреля. Азатлык до сих пор не смог подтвердить информацию, поступившую от одного источника, по другим каналам. Но издание turkmen.news 13 июня подтвердило эту информацию со ссылкой на свой источник в МИД Туркменистана.