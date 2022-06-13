Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 18:51

На фоне заявлений международных экспертов о том, что Иран близок к обладанию ядерным оружием, Израиль готовится прибегнуть к военным действиям против Исламской Республики. Недавно было объявлено, что инженеры израильских ВВС разработали систему, которая избавляет истребители F-35 Adir от необходимости брать топливо в воздухе во время дальних перелетов. F-35 Adir – истребитель-невидимка пятого поколения, который, как ожидается, будет использоваться для полномасштабных израильских воздушных ударов по ядерным объектам Ирана.

До сих пор основным препятствием для использования истребителей F-35 в операциях против Ирана была необходимость дозаправки топливом в воздухе из-за большого расстояния. Ранее в этом году Израиль призвал правительство США предоставить истребителям F-35 современные самолеты-заправщики. Однако администрация Байдена эту просьбу проигнорировала. По сообщениям израильских СМИ, инженерам ВВС также удалось установить 1000-килограммовые бомбы на фюзеляжи истребителей F-35 Adir. Таким образом, истребители F-35 готовы к использованию во время ожидаемых бомбардировок ядерных объектов Ирана. В настоящее время ВВС Израиля имеют в своем распоряжении в общей сложности 36 истребителей F-35 Adir. Две недели назад ВВС Израиля провели одновременные масштабные учения над Средиземным морем с участием сотен самолетов. Учения показали, что авиаудары по Ирану могут стать реальностью. Минобороны Израиля заявило, что учения имитировали боевые действия против Исламской Республики одновременно на нескольких фронтах.

На прошлой неделе стало ясно, что терпение международного сообщества в отношении Ирана и его ядерной программы постепенно истощается. Такое впечатление сложилось по итогам встречи членов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене. Представители 70 стран – членов МАГАТЭ проголосовали за резолюцию, осуждающую Иран за отсутствие сотрудничества с организацией. Только Китай и Россия проголосовали против. МАГАТЭ также предупредило, что Иран находится в процессе установки сотен новых центрифуг IR-6 на своем подземном предприятии по обогащению урана в Натанзе. По мнению ядерных экспертов, Исламская Республика уже обогатила уран до 60 процентов, чтобы сделать простую атомную бомбу. Дальнейшее обогащение иранского газообразного гексафторида урана до требуемых 90 процентов займет всего несколько недель. После этого Ирану теоретически потребуется не более двух лет, чтобы изготовить ядерную боеголовку и установить ее на ракету большой дальности. Теоретически – потому что стало известно, что Иран уже тайно испытал детонаторы для ядерной боеголовки.

В то же время премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что все еще надеется, что международное сообщество решит ядерную проблему Ирана по дипломатическим каналам. Однако политик добавил, что Израиль оставляет за собой право самостоятельно приостановить ядерную программу Ирана. Глядя на то, что сейчас делают израильские военные, становится ясно, что предупреждение Нафтали Беннета – не пустая угроза. Два офицера Корпуса стражей исламской революции загадочным образом скончались, когда Силы обороны и ВВС Израиля готовились к нападению на Иран. Один из них, эксперт по беспилотным технологиям Эюб Энтезари, умер от пищевого отравления на праздничной вечеринке. Власти объявили его «мучеником». Говорят, что человек, организовавший вечеринку, после смерти Энтезари бежал в одну из стран Ближнего Востока. Военная база в иранском городе Парчин недавно подверглась нападению квадрокоптера, которое, как сообщается, было организовано Моссадом. В результате атаки был разрушен завод по производству дронов, погиб инженер.