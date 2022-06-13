Австрийцам вернут деньги, которые съела инфляция

Австрийское правительство выделяет пакет помощи размером более €28 млрд с целью компенсации населению возросших затрат из-за роста цен на фоне высокой инфляции. Об этом сообщил во вторник канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Мы решили вернуть людям деньги, которые у них забрала инфляция. Нам удалось создать пакет объемом более €28 млрд, чтобы облегчить нагрузку людей», - объявил Нехаммер на пресс-конференции в Вене.

Канцлер добавил, что пакет помощи должен смягчить бремя, с которым население столкнулось из-за подорожания во всех секторах экономики в результате роста инфляции.

По его словам, пенсионеры получат от €500 до €1 тыс., налогоплательщики получат такую же сумму на компенсацию возросших затрат, семьи с детьми получат до €900 за ребенка, малоимущим будет оказана помощь размером €800.