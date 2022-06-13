В Украине научились сбивать российские крылатые ракеты

Воздушные силы ВСУ отчитались о проделанной работе. В течение часа, с 12:20 до 13:20, украинские защитники сбили три крылатые ракеты — вероятно, «Калибры». Их удалось уничтожить над разными областями Украины.

Об успешно сбитых целях отчитались в командовании Воздушными силами ВСУ.

«Сегодня, 14 июня, в период с 12:20 по 13:20, Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили сразу три крылатые ракеты (предположительно «Калибр»), запущенные по территории Украины из акватории Черного моря», — заявили в командовании Воздушными силами.