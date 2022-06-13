Астаринцы просят газифицировать их села

«По поручению генерального директора «Азеригаз» мы проводим встречи с гражданами на местах. Наша цель – помочь решить проблемы, с которыми вы сталкиваетесь в газовой отрасли». Об этом заявил заместитель начальника отдела капитального строительства производственного объединения «Азеригаз» Хикмет Аскеров во время встречи в Астаринском районе в рамках акции «Открытый микрофон».

На встрече, состоявшейся в селе Венешикаш, наряду с местными жителями, «Передвижной приемной» воспользовались и жители сел Овала и Сипияпарт. Граждане просили газифицировать указанные села.

Начальник Ленкоранского областного управления газоэксплуатации «Азеригаз» Намик Мамедов проинформировал о районах, где в настоящее время проводятся работы по газификации в зонах обслуживания, подведомственных районному управлению, подчеркнув, что эта работа проводится поэтапно.

Отмечалось, что все обращения, рассмотренные в ходе собрания, будут переданы главе «Азеригаз».