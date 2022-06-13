Шварценеггер: «У нас на руках кровь»

Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шваценеггер заявил, что покупка у Москвы энергоносителей фактически означает финансирование росcийского вторжения в Украину.

По его словам, за первые два месяца боевых действий российская армия выпустила по Украине 1300 ракет общей стоимостью 7,7 млрд евро, в то время как Европа за тот же период заплатила Москве за нефть и газ в общей сложности 44 млрд евро.

«На наших руках кровь, потому что мы финансируем войну. Мы должны сделать все, чтобы избавиться от нашей зависимости от ископаемого топлива», — заявил Шварценеггер, выступая по видеосвязи на климатической конференции в Австрии.