Как пишет армянское издание «Радио Азатутюн» со ссылкой на свои источники, въезжающие на территорию Армении азербайджанские грузы и пассажиры сначала будут проверяться российской пограничной службой, а затем таможенной службой Армении. Затем переход будет осуществляться в сопровождении армянского патруля, в составе которого будет как минимум один российский офицер.

Спустя пять дней после заявления главы МИД России Сергея Лаврова об «упрощенном режиме дороги через территорию Армении, которая должна связать Азербайджан с Нахчываном», стали известны некоторые подробности, касающиеся ведущихся переговоров.

По данным источников издания, переговоры о предоставлении таких же условий для въезда армянских грузов и пассажиров на территорию Азербайджана продолжаются.

Как пишет армянский журналист Татул Акопян, именно официальный Баку потребовал наличия российского патруля.

Напомним, что ранее Москва и Ереван опубликовали разные сведения после прошедших 10 дней назад встреч вице-премьеров Азербайджана, России и Армении.

По информации российского правительства, стороны сблизили позиции по вопросам пограничного, таможенного и иных видов контроля. Между тем, по сообщению правительства Армении, стороны уточнили свои подходы. Что это за подходы, до сих пор официально не уточняется.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции в Ереване, заявил, что пути сообщения между Арменией и Азербайджаном будут работать в упрощенном режиме.

«Как вы знаете, железнодорожный маршрут между Арменией и Азербайджаном согласован, сейчас завершается согласование автомобильного маршрута и завершается согласование того режима, который будет установлен. Он будет упрощенным, но абсолютно точно будет опираться на признание суверенитета армянской территории, и здесь никаких двусмысленностей быть не может. У нас есть полное ощущение, что и азербайджанские, и армянские коллеги исходят именно из этого», - сказал Лавров.