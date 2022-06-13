Хикмет Гаджиев, Фуад Мурадов, Эмин Гусейнов и другие на круглом столе с международными экспертами

В круглом столе приняли участие представители государственных структур, 22 иностранных эксперта, представляющие различные аналитические центры, университеты и медиа США, Германии, Великобритании, Бразилии, Франции, Израиля, Италии, Турции, Грузии и Греции.

В Университете AДA (Азербайджанская Дипломатическая Академия) состоялся круглый стол – слушания на тему «Развитие в постконфликтный период на Южном Кавказе». Мероприятие организовано Государственным комитетом по работе с диаспорой совместно с Университетом АДА.

Обсуждения были проведены под модераторством проректора Университета АДА Фариза Исмаилзаде.

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по внешнеполитическим вопросам Администрации президента Хикмет Гаджиев подробно проинформировал участников круглого стола о ведущей роли Азербайджана на Южном Кавказе и его участии в крупномасштабных проектах, разминировании земель и восстановительных работах с использованием международного опыта, возвращении вынужденных переселенцев к родным очагам и принимаемых государством других мерах.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов рассказал о проделанном с целью информирования международной общественности: организации поездок зарубежных историков, журналистов и экспертов на освобожденные от оккупации территории, деятельности азербайджанской диаспоры, направленной на информирование международной общественности об азербайджанских реалиях, актах вандализма, совершенных Арменией против культурного наследия, связей комитета с международными организациями.

Специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район Эмин Гусейнов подробно рассказал о проводимой в Карабахе широкомасштабной работе, перспективах развития и имеющихся ресурсах, создании экономики, основанной на знаниях, для ускорения социально-экономического развития, о применении новых стратегий в развитии Карабаха и реализации цифровых стратегий.

Председатель правления Аналитического центра международных отношений Фарид Шафиев рассказал об истории карабахского конфликта, целенаправленно осуществленной Арменией политике этнической чистки, стратегической роли Азербайджана в регионе Южного Кавказа и значении правильного информирования международной общественности.

Начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, заместитель министра экономики Сахиб Мамедов, председатель Агентства развития малого и среднего бизнеса (АРМСБ) Орхан Мамедов, заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов, заместитель министра культуры Севда Мамедалиева, заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов, председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (АНАМА) Вугар Сулейманов, секретарь Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, руководитель Рабочей группы Исмаил Ахундов, заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азада Гусейнова поведали о проводимой Азербайджаном деятельности в постконфликтный период и перспективах процесса.

В ходе слушаний было подчеркнуто, что зарубежные эксперты играют важную роль в объективном доведении до международной общественности шагов развития региона Южного Кавказа, проводимой в Карабахе восстановительно-созидательной работы и азербайджанских реалий.