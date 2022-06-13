В Туркменистане запретили косметику

В Туркменистане начали проверять магазины, где продается косметика для женщин, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

С прилавков требуют убрать косметические средства, которые могут навредить «здоровью и внешнему виду» потребителей.

По словам продавцов и покупателей, у них сложилось впечатление, что четких инструкций у проверяющих нет, и они на глаз определяют, что можно продавать, а что – нет.

Как правило, с прилавков требуют убрать лаки для ногтей, помаду, тушь для ресниц. Средства гигиены – шампуни, гели и крема продавать разрешают.

Напомним, что в апреле туркменские власти озаботились внешним и моральным обликом женщин. В стране начали проводить собрания со студентками и школьницами, которым рассказывали о необходимости соблюдать национальные традиции и о непозволительности окрашивания волос, нанесения перманентного макияжа, наращивания ресниц и ногтей, а также процедур по увеличению губ и в целом использования слишком яркого макияжа.