Зеленский обещал не обстреливать территорию России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести обстрелы территории Российской Федерации из западных вооружений. Об этом шла речь в интервью Зеленского для датских СМИ.

«Нам не интересны обстрелы гражданских людей, мы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы. Мы нормальные люди, это оружие нам нужно, чтобы освободить нашу страну. Во многих местах там, где сосредоточены наши войска, дистанция до группировки РФ больше 100 км… Как нам сократить эту дистанцию? Нам нужно соответствующее оружие», — отметил он.

По словам Зеленского, украинские военные должны воевать и иметь возможность выжить.

«Все очень просто: нужно оружие, которое работает именно на такую дистанцию, и мы работаем на нашей земле, на нашей оккупированной земле, а не на территории российского государства», — добавил президент.