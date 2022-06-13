В США считают Javelin неэффективными в Украине

Противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставляемые США в Украину, неэффективны из-за полного отсутствия технической поддержки - солдаты ВСУ вынуждены переводить к ним инструкцию через онлайн-переводчик, сообщает Washington Post со ссылкой на ветеранов американской армии.

По данным Пентагона, с февраля США поставили Украине уже 7,1 тыс ПТРК Javelin и 2,2 тыс переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger.

По словам инструктора-волонтера Марка Хейворда, ПТРК Javelin, поставленные Украине, считались сломанными, пока не выяснилось, что они не работают из-за того,что украинские военные переводят инструкции к ним с помощью переводчика Google Translate. По словам Хейворда, ПТРК Javelin гораздо сложнее в использовании, чем другие виды переносных ракет. Для работы комплекса требуются батареи и аргоновый охлаждающий агент, а в комплект поставки входит 258-страничный мануал.

Хейворд отметил, что украинские пользователи Javelin не могут звонить в колл-центры или на горячую линию, как это делают американские войска в случае, если не могут сами устранить неполадки.

Хейворд сообщил, что в поставленных ВСУ Javelin также отсутствуют две компьютерные программы, которые армия США считает основными в процессе обучения этой системе. Одна из них — руководство по базовым навыкам, в котором описана последовательность запуска, это обязательный курс обучения для американских военных. Другая программа является комплектом для тактической подготовки, с помощью которого американские войска имитируют боевые действия на учениях.