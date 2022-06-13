Перед заседанием торговый посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане баронесса Эмма Николсон приняла делегацию во главе с сопредседателем межправительственной комиссии, министром энергетики АР Парвизом Шахбазовым. Также состоялись двусторонние встречи министра энергетики Парвиза Шахбазова с государственным министром Великобритании по вопросам бизнеса, энергетики и экологически чистого роста Грэгом Хандсом и министром экспорта Майком Фриром.

В Лондоне состоялось 5-е заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Великобритании.

После встреч на заседании межправительственной комиссии с участием делегаций обеих стран выступили сопредседатели - министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и министр экспорта Великобритании Майк Фрир.

"Очень приятно, что мы отмечаем 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами важными переговорами в сфере торговли. Британские компании сотрудничают с Азербайджаном в области перехода на возобновляемые источники энергии, инвестиций в новые технологии, сферах здравоохранения и образования, и мы верим, что в ближайшие годы будет больше возможностей для совместной деятельности", - сказал Майк Фрир.

Сопредседатель межправительственной комиссии, министр энергетики Парвиз Шахбазов в своем выступлении отметил, что высокий политический диалог между двумя странами, отмечающими 30-летие установления дипломатических отношений, дополняет образцовое крепкое экономическое партнерство на Южном Кавказе.

Министр Парвиз Шахбазов заявил, что это сотрудничество вступило в новый этап, соответствующий глобальным вызовам: «Мы рассматриваем наше долгосрочное партнерство с Соединенным Королевством в области энергетики как важный вклад в реализацию стратегической энергетической устойчивости и «зеленой» энергетической повестки дня. На днях мы добились значительного прогресса в проекте солнечной энергии мощностью 240 МВт в Джебраиле. Считаем, что оперативное строительство этой станции станет подтверждением нашего успешного сотрудничества с ВР в области «зеленой» энергии, декарбонизации, энергетического перехода в целом. Развитие освобожденных территорий в концепции «зеленой» энергетической зоны с абсолютно нулевым» уровнем выбросов, подход к достижению «зеленого роста» и чистой окружающей среды на уровне национального приоритета страны и планы по переориентации ветроэнергетики Каспийского моря мощностью 157 ГВт и водорода на производство/экспорт электроэнергии представляют большие возможности для развития «зеленого» партнерства с Великобританией».

Министр также сказал, что освобожденные земли являются одной из самых загрязненных минами территорий в мире, трудности в обезвреживании мин и неразорвавшихся боеприпасов являются главным препятствием для социально-экономической реинтеграции этих территорий, реализации важных проектов. Он отметил важность международной поддержки и помощи в этом вопросе.

На заседании обсуждались вопросы энергетического перехода, дальнейшего улучшения бизнес-среды и увеличения инвестиций, борьбы с минной угрозой, сотрудничества в сферах цифровой экономики, инфраструктуры, здравоохранения, образования, сельского хозяйства. Подчеркнута важность ускорения процессов, связанных с «Соглашением о партнерстве и сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии» для развития двусторонних экономических связей.

В рамках мероприятия был подписан меморандум о взаимопонимании между компанией İDRAK Texnoloji Transfer и компанией ApplianSys из Соединенного Королевства.

Проведено мероприятие на тему роли бизнес-кругов в достижении странами торгово-экономических приоритетов, в котором приняли участие представители бизнеса обеих стран. Сопредседатели межправительственной комиссии - министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и министр экспорта Соединенного Королевства Майк Фрир выступили с докладами о бизнес-возможностях и деятельности Азербайджано-британской торговой палаты, поддерживающей экономическое партнерство.