Кадыров объявил о захвате Камышевахи

Завершился последний этап по захвату Камышевахи. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Также глава республики отметил, что чеченские бойцы с пониманием и сочувствием относятся к мирному населению, эвакуируют людей и оказывают им возможную помощь.

«Жители Камышевахи могут вдохнуть полной грудью, ведь отныне они свободны от украинской оккупации. Я благодарю Замида Чалаева и весь личный состав полка за превосходную работу!», — добавил политик.