В Англии и Уэльсе действует «худший в мире закон» в сфере СМИ. Коррупционеры и олигархи по всему миру используют этот закон, чтобы попытаться «задушить» журналистов, расследующих их преступный капитал. Об этом говорится в статье, опубликованной в The Guardian.

По данным издания, законы Англии и Уэльса о диффамации, неприкосновенности частной жизни, конфиденциальности, авторском праве и защите данных завоевали плохую репутацию среди журналистов-расследователей во всем мире. Дошло до того, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал «изменить правила игры».

Газета приводит примеры того, как журналисты пострадали от этих законов. Один из них – о столкновении с издержками британского законодательства, когда два репортера The Wall Street Journal готовились опубликовать книгу о малазийце Джо Лоу, разыскиваемом по делу о мошенничестве на 4 миллиарда долларов. Schillings, лондонская юридическая фирма, специализирующаяся на имидже, пригрозила подать в суд на журналистов, утверждая, что реклама книги носила клеветнический характер. Это помешало ее изданию, так как и к авторам, и к организаторам продажи книги могли быть предъявлены многомиллионные претензии.

Один из этих репортеров Брэдли Хоуп, который в настоящее время отвечает за проект Project Brazen, сказал, что для него этот эпизод обнажил ограничения британского закона о СМИ.

Журналисты и организации, выступающие за свободу слова, отмечают, что британская правовая система в отношении СМИ является односторонней и может использоваться для того, чтобы заставить журналистов замолчать. Теперь вопрос об изменении этих законов в связи с военной агрессией России против Украины снова стоит на повестке дня. Многие члены британского парламента выразили глубокую обеспокоенность тем, что российские олигархи, находящиеся под санкциями, будут использовать лондонских юристов для угроз и запугивания журналистов-расследователей. В марте министр юстиции Доминик Рааб пообещал изменить законы о СМИ при поддержке премьер-министра.