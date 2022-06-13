Как Джаваншир Фейзиев выиграл от «худшего закона в мире»
В Англии и Уэльсе действует «худший в мире закон» в сфере СМИ. Коррупционеры и олигархи по всему миру используют этот закон, чтобы попытаться «задушить» журналистов, расследующих их преступный капитал. Об этом говорится в статье, опубликованной в The Guardian.
По данным издания, законы Англии и Уэльса о диффамации, неприкосновенности частной жизни, конфиденциальности, авторском праве и защите данных завоевали плохую репутацию среди журналистов-расследователей во всем мире. Дошло до того, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал «изменить правила игры».
Газета приводит примеры того, как журналисты пострадали от этих законов. Один из них – о столкновении с издержками британского законодательства, когда два репортера The Wall Street Journal готовились опубликовать книгу о малазийце Джо Лоу, разыскиваемом по делу о мошенничестве на 4 миллиарда долларов. Schillings, лондонская юридическая фирма, специализирующаяся на имидже, пригрозила подать в суд на журналистов, утверждая, что реклама книги носила клеветнический характер. Это помешало ее изданию, так как и к авторам, и к организаторам продажи книги могли быть предъявлены многомиллионные претензии.
Один из этих репортеров Брэдли Хоуп, который в настоящее время отвечает за проект Project Brazen, сказал, что для него этот эпизод обнажил ограничения британского закона о СМИ.
Журналисты и организации, выступающие за свободу слова, отмечают, что британская правовая система в отношении СМИ является односторонней и может использоваться для того, чтобы заставить журналистов замолчать. Теперь вопрос об изменении этих законов в связи с военной агрессией России против Украины снова стоит на повестке дня. Многие члены британского парламента выразили глубокую обеспокоенность тем, что российские олигархи, находящиеся под санкциями, будут использовать лондонских юристов для угроз и запугивания журналистов-расследователей. В марте министр юстиции Доминик Рааб пообещал изменить законы о СМИ при поддержке премьер-министра.
Сьюзан Каутри, соучредитель организации British Anti-Slapping Coalition, заявила, что необходимость изменить законы о СМИ возникла в 2017 году после убийства мальтийского журналиста-расследователя Дафны Каруана Галиции. Тогда сообщалось, что, хотя журналист не вела никакой деятельности в Великобритании, против нее было подано 47 судебных исков в этой стране. Кроме того, подать на нее в суд пригрозили несколько британских юридических фирм. 33-летний сын Дафны, Пол, который пошел по стопам матери, вынужден многократно проверять свои статьи и смягчать некоторые выражения, дабы избежать обвинений в оскорблении, которые выдвигают, даже если журналисты публикуют неопровержимые факты. Британским журналистам-расследователям приходится быть более осторожными, используя фразу «вероятно» вместо «факты свидетельствуют» при работе с полученными документами.
«Закон Великобритании о СМИ – это худший закон в мире», - заявил Дрю Салливан, соучредитель Центра исследований организованной преступности и коррупции (OCCRP).
OCCRP в очередной раз убедился в том, что законы Соединенного Королевства в сфере СМИ являются худшими в мире, когда опубликовал расследование в отношении азербайджанского депутата Джаваншира Фейзиева. В 2020 году Фейзиев подал иск против OCCRP в суды Англии и Уэльса в ответ на расследование схемы отмывания денег в Великобритании и приобретения активов, полученных за счет этих средств. Он отверг все обвинения, добавив, что большую часть года проводит в Лондоне, где живут его жена и дети.
Столкнувшись с многолетними судебными разбирательствами, в OCCRP были вынуждены опубликовать на своем веб-сайте краткую цитату-опровержение депутата. «В противном случае судебный процесс занял бы у нас месяцы и отнял бы сотни тысяч фунтов стерлингов. Потому что в Великобритании достаточно простая правовая система в сфере СМИ. Это сочетание плохих законов, плохой практики, плохих юридических фирм, вовлеченных в процесс, и манипулируемой системы», - сказал Салливан.
Партнер юридической фирмы, представляющей интересы Фейзиева, сказал, что OCCRP официально не оспаривал иск, и что Фейзиев был «значительным инвестором» в Великобритании. «Суд был проведен профессионально, справедливо и разумно», - сказал партнер.
Отметим, что депутат Фейзиев также угрожал и оскорблял журналистов и редакторов в Азербайджане за публикацию в британских СМИ сообщений о замораживании его банковских счетов в Лондоне и переводе в Лондон десятков миллионов долларов по схеме отмывания денег. Журналисты подали на него в суд за эти оскорбления, однако суд иск не рассмотрел.