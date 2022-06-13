Большинство турков не доверяют НАТО

Большинство жителей Турции не доверяют НАТО, членом которого страна является с 1952 года. Об этом свидетельствует опрос, проведенный исследовательской компанией MetroPOLL, сообщает The New Arab.

По данным издания, в ходе опроса о недоверии к НАТО высказались две трети респондентов, в то время как о доверии заявила лишь четверть.

Опрос показал, что среди сторонников Партии националистического движения НАТО не доверяют 70,3%, а среди сторонников Партии справедливости и развития президента Эрдогана — 66,8%.