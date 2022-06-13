Израиль потребовал от своих военных покинуть Турцию

В свете иранской охоты на израильтян, открытой в Турции, оперативный отдел Генштаба ЦАХАЛа распорядился, чтобы все военнослужащие, находящиеся на территории этой страны, незамедлительно ее покинули. Это касается как контрактников, в том числе и офицеров, так и срочников.

Отметим, что для поездок в Турцию военным и так надо было получать специальное разрешение. Сейчас все эти разрешения аннулированы. Военнослужащим запрещено даже летать в другие страны транзитом через Турцию.

Как сообщалось ранее, в Стамбуле выявлены иранские диверсионные группы, охотящиеся на израильтян. Известно, что турецкие спецслужбы засекли слежку за израильскими туристами, часть диверсантов схватили, остальным удалось ускользнуть.

Вчера израильский штаб национальной безопасности повысил до максимального (четвертого) уровень угрозы для израильтян в Стамбуле, на остальной территории Турции уровень остался третьим. Израильским гражданам настоятельно не рекомендуется летать в эту страну без насущной необходимости.