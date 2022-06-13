Евро-2023: сборная Азербайджана U-21 по футболу проиграла Норвегии

Молодежная (U-21) сборная Азербайджана по футболу провела свой последний матч в отборочном турнире чемпионата Европы-2023.

В норвежском городе Драммен наша команда сыграла с молодежной сборной этой страны и проиграла со счетом 1:2. Единственный гол в составе сборной Азербайджана на 65-й минуте забил Ильдар Алекперов, сравнявший счет. Победный гол хозяева забили на 77-й минуте.

Таким образом, с 7 очками наша молодежка заняла 5-е место среди шести команд, обогнав только Эстонию.

Норвежцы благодаря сегодняшней победе заняли 1-е место в группе и пробились в финальную стадию Евро. Сборную Азербайджана также опередили Хорватия, Финляндия и Австрия.