Юный азербайджанский борец стал чемпионом Европы

В Бухаресте (Румыния) проходит юношеский (до 17 лет) чемпионат Европы по борьбе.

Сегодня азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали четыре медали. Фараим Мустафаев (55 кг) стал чемпионом, Эльвин Ибадов (48 кг), Сеймур Гасымов (65 кг) и Исмаил Рзаев (80 кг) проиграли в финале и стали серебряными призерами.

Завтра в финалах поборются Вадат Гасымлы (51 кг), Магомед Гасымзаде (60 кг) и Давуд Мамедов (71 кг). Гусейн Савадов (45 кг) будет бороться за бронзу.