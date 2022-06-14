Армянская оппозиция признала свое поражение
Координатор движения «Сопротивление» Ишхан Сагателян заявил, что «палаточный лагерь» на площади Франции выполнил свою миссию, отныне площадь принадлежит движению «Сопротивления», независимо от того, установлены на ней палатки или нет.
С завтрашнего дня палатки будут разобраны, но, по словам Сагателяна, они восстановят «палаточный лагерь» в любое время, когда возникнет необходимость.
По его словам, им не удалось привлечь всех, кто выступает против власти и премьера Никола Пашиняна.
«Мы сделали все, чтобы они покинули власть. Любая другая власть ушла бы, но эта власть хочет крови. Мы уже говорили, что не хотим кровопролития, и если нас обвинят в недостатке решимости, то да – у нас нет решимости убивать армян», - сказал Сагателян.