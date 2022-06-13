Взрыв в пригороде Тегерана: погибли восемь человек

В столичной провинции Ирана, к западу от Тегерана по меньшей мере восемь человек стали жертвами взрыва во время празднования дня рождения в кафе, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на службы спасения.

Согласно информации агентства, трое из погибших дети. Семь человек погибли на месте, один ребенок скончался в больнице.

Как сообщают иранские СМИ, возможной причиной инцидента стал взрыв баллона с гелием, который применялся для надувания воздушных шаров.