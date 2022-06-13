Когда газета The Jerusalem Post попыталась получить комментарии у представителей военного ведомства Израиля, там, разумеется, отклонили эту просьбу: ни израильская армия, ни тем более спецслужбы никогда не делают заявлений по поводу каких-то возможных операций.

Как уже сообщал ранее haqqin . az , президент Сирии может остаться под руинами одного из своих дворцов , если его военное сотрудничество с Ираном не сбавит обороты. Арабский новостной сайт Elaph сообщил, что такое предупреждение Башар Асад получил от израильского руководства.

Сайт Elaph базируется в Лондоне и принадлежит подданным Саудовского королевства, которые находятся в сложных отношениях с правящим домом. Через этот сайт Израиль неоднократно делал информационные вбросы для арабского мира.

В частности, в 2017 году именно этому медиа дал интервью глава ЦАХАЛ Гади Айзенкот, что само по себе было сенсацией. Тогда Айзенкот заявил, что Израиль и Саудовская Аравия на постоянной основе обмениваются разведывательной информацией. Это обстоятельство вынуждает отнестись к сообщению Elaph с полной серьезностью.

Буквально сообщение на сайте выглядит следующим образом: «Высокопоставленный источник сообщил, что Израиль направил президенту Сирии Башару Асаду предостережение, что, если тот продолжит обеспечивать прикрытие операций Ирана в своей стране и передачу Сирии серьезного иранского вооружения, один из его дворцов станет целью следующего налета израильских истребителей».

Это сообщение якобы было передано несколько дней спустя после того, как Израиль 10 июня атаковал международный аэропорт Дамаска в попытке уничтожить груз иранского оружия, доставленного в Сирию Корпусом стражей исламской революции на гражданских самолетах. Опубликованные независимыми международными организациями спутниковые снимки показали серьезные разрушения на взлетных полосах как гражданской, так и военной частей аэропорта.

Представители России тогда выступили с осуждением авиаударов, причем это был третий налет за неделю. Характерно, однако, что российские ПВО, прикрывающие важные объекты в Сирии, не отработали по израильским самолетам.

Elaph отмечает, что заметное ухудшение отношений между Россией и Израилем из-за войны в Украине привело к тому, что Москва позволила Ирану активнее действовать в Сирии. Ответ не заставил себя ждать.