Президент Грузии призвала граждан на митинг

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала грузинское общество, все политические силы в четверг, 16 июня, собраться на площади Рике в Тбилиси, чтобы выразить общее стремление Грузии интегрироваться в европейское пространство.

"Мы должны собраться все вместе и отложить лозунги и противостояния. Хочу попросить посла Евросоюза и других послов присоединиться к этой акции, которая пройдет без микрофонов", - заявила Зурабишвили во вторник на брифинге.

Она считает проведение такой акции необходимым перед рассмотрением в Брюсселе вопроса о присвоении Грузии статуса страны-кандидата по членству в Евросоюз, чтобы показать желание всего грузинского народа стать членом европейской семьи.

Зурабишвили сообщила, что ее визит в минувшие выходные в Брюссель был сложным: "В Брюсселе меня встретило, что называется "испорченное дело", когда Грузия в течение года из передовой страны перешла на последнее место в тройке стран вместе с Украиной и Молдовой стремящихся вступить в Евросоюз".

Она раскритиковала правящую партию "Грузинская мечта" и правительство, заявив, что они допустили немало ошибок на пути евроинтеграции. При этом она сказала и о том, что и оппозиция в этом процессе "работала для достижения своих целей".