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Во вторник, 14 июня, аргентинские полицейские обыскали отель, где останавливались венесуэльский и иранский экипажи таинственного самолета, застрявшего в главном международном аэропорту Буэнос-Айреса, так как местные власти заблокировали его вылет из-за подозрений в отношении его экипажа. Федеральный судья Аргентины Федерико Вильена приказал провести рейд в отеле Plaza Canning недалеко от Буэнос-Айреса, где разместился экипаж грузового самолета Boeing 747, загруженного автомобильными деталями и принадлежащего Венесуэле. Самолет был заблокирован в крупнейшем аэропорту Аргентины с 6 июня, поскольку аргентинские власти изъяли паспорта пяти иранцев, прибывших в Аргентину на борту самолета. Министр безопасности Аргентины Анибал Фернандес заявил, что правительство получило информацию от иностранных спецслужб о том, что по крайней мере часть иранского экипажа связана с военным подразделением специального назначения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - Аль-Кудс.

Самолет вызвал множество подозрений, в том числе из-за того, что его операторы сообщили о меньшем количестве членов экипажа, чем на самом деле было на борту. До тех пор, пока он не был продан компании Emtrasur около года назад, самолет принадлежал иранской компании Mahan Air, на которую правительство США наложило санкции за предполагаемую помощь силам Аль-Кудс, входящих в список террористических организаций. Как пишет газета Times of Israel, по данным служб отслеживания рейсов, в предыдущие месяцы самолет останавливался в других странах Латинской Америки, включая Парагвай и Мексику. Лидеры оппозиции в Аргентине раскритиковали правительство за то, что оно разрешило самолету приземлиться в стране. Власти Аргентины же утверждают, что не обнаружили никаких нарушений в работе экипажа самолета.

Глава Федерального разведывательного управления Аргентины Агустин Росси сказал, что самолет перевозил грузы для нескольких аргентинских компаний по производству автозапчастей, которые были загружены в Мексике, затем остановился в Каракасе и прибыл в Аргентину 6 июня. Необычно большой экипаж ранее вызвал подозрения в Парагвае, где самолет приземлился в прошлом месяце недалеко от границ с Аргентиной и Бразилией. Самолет приземлился в Парагвае с «18 членами экипажа, из которых семь были иранцами и 11 венесуэльцами», — заявил Дуглас Кубилья, глава Национального управления гражданской авиации Парагвая.