Премьер Польши назвал последствия поражения Украины для ЕС и НАТО

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поражение Украины станет провалом для Евросоюза и НАТО. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам встречи глав правительств семи европейских стран Североатлантического альянса в Гааге, передает ТАСС.

«Где доверие к нам, если Украина проиграет? Можем ли мы представить, что Украина проиграет и мы вернемся к «бизнесу как обычно»? Я надеюсь, что нет», - сказал польский премьер.

По его мнению, такой сценарий «будет означать полный провал и катастрофу для ЕС, наших ценностей, НАТО».

Политик также считает, что государствам Евросоюза и Североатлантического альянса необходимо в срочном порядке поставить Киеву больше оружия.

«Мы не сделали и не делаем достаточно много, чтобы защитить Украину, чтобы поддержать украинский народ в защите его свободы и суверенитета. Поэтому я призываю вас, прошу, чтобы вы сделали больше в области поставок оружия, артиллерии Украине. Они нуждаются в этом, чтобы защищать свою страну, свою территориальную целостность», - указал Моравецкий.