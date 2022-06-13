Ирак получил рекордный доход от поставок нефти

Доходы Ирака от экспорта нефти в мае выросли на 93,27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $11,44 млрд. Об этом во вторник сообщил информационный портал SHAFAQ News со ссылкой на иракскую нефтяную государственную компанию Somo.

Исходя из статистики компании, в мае прошлого года Ирак экспортировал 2,9 млн баррелей в сутки (б/с), тогда как в текущем году объем экспорта увеличился на 13,83%, составив 3,3 млн б/с. При этом средняя стоимость барреля нефти за отчетный период выросла с $65,84 до $111,79. Таким образом, в мае текущего года доходы арабской республики от экспорта нефти составили рекордные $11,44 млрд.