Что иранские спецслужбы замышляли в Стамбуле? новые подробности
Несколько израильтян, на которых готовилось покушение в Стамбуле, были экстренно вывезены из Турции израильскими службами безопасности. Об этом пишет газета The Times of Israel.
Израильская общественная телерадиостанция Kan Radio сообщила в воскресенье, что сотрудники службы безопасности предотвратили нападение иранских спецслужб на израильтян в Турции в мае нынешнего года.
СМИ утверждают, что израильские официальные лица координировали свои действия с турецкой стороной для предотвращения атаки, запланированной «иранской сетью» в Турции. По данным издания, израильтянка находилась в одном из стамбульских рынков, когда ей позвонил высокопоставленный израильский чиновник и сказал ей не возвращаться в отель, потому что там ее и ее супруга ждали киллеры из Ирана.
«Вместо этого 10 израильских офицеров службы безопасности доставили пару в аэропорт, оставив их вещи в отеле, а затем в Израиль, где их допрашивали в поисках улик о готовящемся покушении», - сообщает газета.
В последние недели обострилась напряженность в отношениях между Израилем и Ираном. В прошлом месяце Израиль предостерег своих граждан от поездок в Турцию на фоне опасений, что израильтяне станут мишенью «атаки мести» за убийство иранского полковника Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Ранее на этой неделе газета The New York Times сообщила, что Иран обвиняет Израиль в убийстве двух ученых, отравив их еду. Если подозрения Ирана подтвердятся, это станет частью теневой войны, когда Израиль нацеливается на иранских военнослужащих, официальных лиц и ученых, связанных с ядерной программой страны, а Иран в ответ наносит удары по израильтянам за границей.