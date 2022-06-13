Несколько израильтян, на которых готовилось покушение в Стамбуле, были экстренно вывезены из Турции израильскими службами безопасности. Об этом пишет газета The Times of Israel.

Израильская общественная телерадиостанция Kan Radio сообщила в воскресенье, что сотрудники службы безопасности предотвратили нападение иранских спецслужб на израильтян в Турции в мае нынешнего года.

СМИ утверждают, что израильские официальные лица координировали свои действия с турецкой стороной для предотвращения атаки, запланированной «иранской сетью» в Турции. По данным издания, израильтянка находилась в одном из стамбульских рынков, когда ей позвонил высокопоставленный израильский чиновник и сказал ей не возвращаться в отель, потому что там ее и ее супруга ждали киллеры из Ирана.