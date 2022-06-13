Жеребьевка 2-го раунда еврокубков: кто достанется «Карабаху», «Нефтчи», «Зиря» и «Габале»?

Своих соперников узнают чемпион Азербайджана «Карабах», который выступит в Лиге чемпионов, а также «Нефтчи», «Зиря» и «Габала», представляющие нашу страну в Лиге конференций.

В отличие от «Карабаха», который начнет борьбу с 1-го квалификационного раунда, три другие команды стартуют со 2-го этапа. Вчера мы узнали, что подопечные Гурбана Гурбанова на первой стадии сыграют с польским «Лехом». Во 2-м раунде «Карабах» также будет «сеяным» при жеребьевке.

Перед распределением клубов по парам УЕФА по традиции разделил участников по группам. «Карабаху» в группе 1 может достаться один из следующих соперников: победители пар «Слован» (Словакия) – «Динамо» (Батуми, Грузия) и «Шкупи» (Северная Македония) – «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар), а также «Цюрих» (Швейцария).

Жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов стартует сегодня в 14:00 по бакинскому времени. А в 15:00 начнутся волнительные минуты для болельщиков «Нефтчи», «Зиря» и «Габалы». УЕФА и в Лиге конференций поделил команды на группы. «Нефтчи», который во 2-м раунде будет «сеяным», может сыграть с одним из следующих клубов: «Арис» (Кипр), «Вележ» (Босния и Герцеговина), «Македония Джерче Петров» (Северная Македония), а также победители пар 1-го раунда «Динамо» (Минск, Беларусь) – «Дечич» (Черногория) и «Сабуртало» (Грузия) – «Партизани» (Албания).