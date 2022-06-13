Жеребьевка 2-го раунда еврокубков: кто достанется «Карабаху», «Нефтчи», «Зиря» и «Габале»?
Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций.
Своих соперников узнают чемпион Азербайджана «Карабах», который выступит в Лиге чемпионов, а также «Нефтчи», «Зиря» и «Габала», представляющие нашу страну в Лиге конференций.
В отличие от «Карабаха», который начнет борьбу с 1-го квалификационного раунда, три другие команды стартуют со 2-го этапа. Вчера мы узнали, что подопечные Гурбана Гурбанова на первой стадии сыграют с польским «Лехом». Во 2-м раунде «Карабах» также будет «сеяным» при жеребьевке.
Перед распределением клубов по парам УЕФА по традиции разделил участников по группам. «Карабаху» в группе 1 может достаться один из следующих соперников: победители пар «Слован» (Словакия) – «Динамо» (Батуми, Грузия) и «Шкупи» (Северная Македония) – «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар), а также «Цюрих» (Швейцария).
Жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов стартует сегодня в 14:00 по бакинскому времени. А в 15:00 начнутся волнительные минуты для болельщиков «Нефтчи», «Зиря» и «Габалы». УЕФА и в Лиге конференций поделил команды на группы. «Нефтчи», который во 2-м раунде будет «сеяным», может сыграть с одним из следующих клубов: «Арис» (Кипр), «Вележ» (Босния и Герцеговина), «Македония Джерче Петров» (Северная Македония), а также победители пар 1-го раунда «Динамо» (Минск, Беларусь) – «Дечич» (Черногория) и «Сабуртало» (Грузия) – «Партизани» (Албания).
«Зиря» и «Габала» будут «несеяными», а потому их поджидают гораздо более серьезные оппоненты. «Зиря» может встретиться с БАТЭ (Беларусь), «Кайратом» (Казахстан), «Университатя» (Крайова, Румыния), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), а также с победителем пары «Динамо» (Тбилиси, Грузия) – «Пайде» (Эстония).
«Габале» же могут попасться АПОЭЛ (Кипр), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Фехервар» (Венгрия), «Арис» (Греция) и «Раднички» (Сербия).
В жеребьевке 2-го раунда Лиги конференций примет участие и «Карабах». Если чемпион Азербайджана проиграет в Лиге чемпионов «Леху», то отправится в «Путь чемпионов» 2-го раунда Лиги конференций. Тут он может сыграть с проигравшими в следующих парах Лиги чемпионов: «Зриньски» (Босния и Герцеговина) – «Шериф» (Молдова), «Слован» (Словакия) – «Динамо» (Батуми, Грузия), «Дюделанж» (Люксембург) – «Тирана» (Албания), «Шэмрок Роверс» (Ирландия) – «Хайбернианс» (Мальта), «Левадия» (Эстония) – «Викингур» (Исландия).