Финляндия опасается позиции Турции

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО может «застыть на месте», если соглашение с Турцией не будет достигнуто до саммита альянса в Мадриде. Об этом сообщает ТАСС.

По ее мнению, на текущем этапе государствам следует двигаться вперед, но, если существующие вопросы не будут решены до Мадрида, то есть риск того, что процесс вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс может застыть на месте.

«Мы не знаем насколько, но он может застыть на некоторое время», – заявила Марин.

Она подчеркнула, что Финляндия «серьезно» относится к опасениям Турции и хочет рассмотреть их и «если есть какие-то недоразумения, исправить их».