Россия против Украины: три сценария дальнейшего развития войны

Западные чиновники и аналитики рассматривают три основных сценария, как дальше может развиваться война России против Украины. Об этом говорится в материале CNN, выдержки из которого приводит «Европейская правда».

Первый из возможных сценариев – Россия будет постепенно захватывать новые и новые территории в Луганской и Донецкой областях Украины.

Второй сценарий – если ни одна из сторон не сможет продвигаться и война будет тянуться в позиционной фазе месяцами или даже годами, с большими потерями для обеих сторон и последствиями для мировой экономики.

Третий сценарий, который считают наименее вероятным, – Россия скорректирует свои цели, заявит, что якобы достигла того, чего собиралась, и попытается подготовить почву для завершения боевых действий.

Если же России удастся закрепиться на захваченных украинских территориях, в США опасаются, что Путин начнет использовать эту территорию в качестве плацдарма для дальнейшего наступления вглубь Украины.