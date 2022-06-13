В Украине убили российского полковника-журналиста

На российско-украинской войне убит полковник Росгвардии, военный журналист Сергей Постнов. Об этом сообщил уральский сайт Ura.ru со ссылкой на заявление Совета ветеранов центрального аппарата ОВД.

В сообщении говорится, что «более четырех месяцев Сергей Постнов выполнял служебно-боевые задачи в зоне проведения СВО в Украине. В составе группировки V он прорывался в Гостомель, участвовал в освобождении ряда городов и населенных пунктов Харьковской области и ЛНР».

Каким образом погиб росгвардеец Постнов, не сообщается. Отмечается, что убит он был в ночь с 13 на 14 июня «при исполнении воинского долга».