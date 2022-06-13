Концерт на бульваре в честь победы Азербайджана на чемпионате Европы
В честь триумфаторов чемпионата Европы по мини-футболу 15 июня на Бакинском бульваре при поддержке Nar состоится концертная программа, сообщает haqqin.az.
На мероприятии, организованном Министерством молодежи и спорта, Федерацией футбола Азербайджана, Azfar Group и профессиональным футбольным клубом «Зиря», трофей будет представлен публике на специальном автобусе.
Отметим, что 11 июня азербайджанская сборная по мини-футболу обыграла Румынию со счетом 1:0 и впервые в своей истории завоевала титул чемпиона Европы.