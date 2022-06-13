Открывается регулярный автобусный маршрут Баку - Физули - Баку

Государственная служба автомобильного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта продолжает работу по созданию регулярных автобусных маршрутов по наиболее востребованным направлениям с учетом безопасности перевозок пассажиров в освобожденные от оккупации районы, передает АПА.

В рамках расширения пассажирских перевозок в Карабахский регион с 25 июня вводится междугородний регулярный автобусный маршрут Баку-Физули-Баку.

Рейсы будут организованы по субботам, раз в неделю. На начальном этапе пассажиры смогут посетить сельскую мечеть Мердинли, центр города Физули и Международный аэропорт Физули. На следующем этапе можно будет посетить святилище Ибе, источник Гарамамедли, комплекс Карвансарай Гаргабазар и село Девлетъярлы. При посещении религиозных, культурных и исторических памятников граждан будут сопровождать гиды.

Продажа билетов будет осуществляться онлайн. Граждане с 17 июня смогут купить билеты на сайте www.yolumuzqarabaga.az.

Пассажиры должны заранее забронировать билеты туда и обратно в одно и то же время. Некоторым привилегированным лицам предоставлена возможность приобрести бесплатные билеты по этому направлению. К этой категории относятся участники Второй Карабахской войны, национальные герои, члены семей шехидов и инвалиды войны.