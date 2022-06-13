Россия израсходовала военный потенциал, возможна всеобщая мобилизация Bloomberg
За первые 100 дней войны в Украине Россия израсходовала большую часть своего военного потенциала, поэтому через несколько месяцев ей придется замедлять наступление, кроме того, в РФ возможна всеобщая мобилизация. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в ЕС.
По словам высокопоставленных европейских чиновников, знакомых с ситуацией, Россия прочесывает всю страну в поисках живой силы и оружия, в том числе старых танков, базирующихся на Дальнем Востоке, поскольку израсходовала большую часть своего военного потенциала за первые 100 дней вторжения в Украину.
В результате России может понадобиться всего несколько месяцев, чтобы замедлить операции для крупной перегруппировки... Кремль также может быть вынужден объявить массовую мобилизацию, чего до сих пор президент РФ Владимир Путин избегал, поскольку это было бы равносильно публичному признанию, что война идет не так, как планировалось.
Вместе с тем издание отмечает, что проблемы у России могут возникнуть не так скоро.
Издание подчеркивает, что если Россия возьмет Северодонецк и Лисичанск – особенно стратегически важный город Лисичанск, все еще находящийся под контролем Украины, – она фактически захватит всю Луганскую область, достигнув одной из целей, поставленных Путиным в начале войны.
Вместе с тем чиновники отмечают, что прогресс России остается медленным.
По мнению директора эстонского Международного центра обороны и безопасности Индрека Канника, России, вероятно, потребуется еще как минимум 2-3 месяца, чтобы захватить крупные города Донбасса, такие как Славянск и Краматорск. Он также считает, что когда Россия достигнет этих целей, она будет настаивать на заключении договора на этой основе.