За первые 100 дней войны в Украине Россия израсходовала большую часть своего военного потенциала, поэтому через несколько месяцев ей придется замедлять наступление, кроме того, в РФ возможна всеобщая мобилизация. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в ЕС.

По словам высокопоставленных европейских чиновников, знакомых с ситуацией, Россия прочесывает всю страну в поисках живой силы и оружия, в том числе старых танков, базирующихся на Дальнем Востоке, поскольку израсходовала большую часть своего военного потенциала за первые 100 дней вторжения в Украину.

В результате России может понадобиться всего несколько месяцев, чтобы замедлить операции для крупной перегруппировки... Кремль также может быть вынужден объявить массовую мобилизацию, чего до сих пор президент РФ Владимир Путин избегал, поскольку это было бы равносильно публичному признанию, что война идет не так, как планировалось.